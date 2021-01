Bufera tribunale Tempio: assolto ex procuratore Fiordalisi

L'ex procuratore del Tribunale di Tempio, Domenico Fiordalisi, non ha falsificato fascicoli d'indagini e non ha mai minacciato due dipendenti della stessa Procura. Lo ha stabilito oggi il gup del Tribunale di Tempio, Marco Contu, che ha assolto con formula piena il magistrato, "perché il fatto non sussiste", accogliendo la richiesta dell'attuale capo della Procura gallurese, Gregorio Capasso, per il quale le accuse erano insussistenti. "È una sentenza che si commenta da sola", dichiara all'ANSA Luca Montella, l'avvocato che difendeva Fiordalisi.