Giorno Memoria: film "Il Rosa Nudo" in streaming gratuito

La persecuzione nazista contro gli omosessuali attraverso il drammatico racconto di un sopravvissuto. Il pluripremiato film "Il Rosa Nudo" di Giovanni Coda è stato scelto dall'associazione Labor di Cagliari, che ha prodotto il film, in occasione de La Giornata della Memoria.

Il 27 gennaio, dalle 8 alle 24, sarà trasmesso in streaming gratuito sulla piattaforma italiana Streeen. È sufficiente collegarsi su www.streeen.org, senza necessità di registrazione.

Girato in bianco e nero, per lo più in interni, con la cifra onirica e poetica di Coda, ispirato al romanzo autobiografico di Pierre Seel, scritto assieme all' attivista per i diritti GLBT in Francia e in Europa Jean Le Bitoux, questo lavoro di cinematografia sperimentale ha conquistato importanti riconoscimenti a livello internazionale.

Deportato nel campo di Schimerck non ancora 18enne, il protagonista, interpretato con intensità da Gianni Dettori, sarà costretto ad assistere alla morte atroce del suo compagno. Solo nel 1982 riuscì a denunciare le persecuzioni che lo accomunano a migliaia di altri, marchiati con il triangolo rosa in quanto omosessuali.

"Il film nasce con l'intento di documentare e far conoscere la drammatica esperienza di Pierre Seel - spiega all'ANSA Giovanni Coda - una vicenda che a sua volta riassume l'esperienza di un'intera comunità. Un film di impegno civile per la difesa dei diritti, un film per non dimenticare, per non abbassare la guardia di fronte a soprusi, ingiustizie, discriminazioni".