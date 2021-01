Scontro tra due auto su statale 125, tre feriti

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Tre persone sono rimaste ferite questa sera in un incidente stradale avvenuto sulla vecchia statale 125. La più grave è una giovane donna che è rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Altre due persone sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice giallo. L'incidente è avvenuto nel territorio di Quartucciu. Coinvolte due auto che percorrevano la vecchia statale 125 nella stessa direzione di marcia. Per cause non ancora accertate i due veicoli si sono scontrati. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti, le due auto danneggiate ostruiscono una delle corsie di marcia. (ANSA).