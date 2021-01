Finanziaria: Giunta verso un bilancio tecnico a febbraio

La Giunta Solinas si appresta a presentare una Finanziaria tecnica, forse già nella prima settimana di febbraio, in anticipo dunque rispetto alla scadenza il 28 febbraio dell'esercizio provvisorio di bilancio approvato dal Consiglio regionale a dicembre. Il testo, secondo quanto si apprende, dovrebbe contenere le voci di spesa per il 2021 già programmate nella manovra 2020. Ma non solo: dovrebbero trovare spazio anche una serie di misure legate a obiettivi strategici, per esempio i fondi (25 milioni di euro) per la continuità territoriale aerea. Dopo il via libera alla Finanziaria tecnica, l'idea della Giunta è quella di lasciar passare tre mesi e intervenire con una variazione di bilancio per aggiornare lo stanziamento delle risorse. Al momento, infatti, non esiste certezza su eventuali ristori che il Governo potrebbe riconoscere a compensazione delle minori entrate legate all'emergenza Covid-19. Cosa che ha convinto anche altre Regioni ad approvare manovre tecniche.

L'opposizione di centrosinistra vede di buon occhio questa soluzione. Lo stesso Massimo Zedda (Progressisti) aveva invitato il presidente della Regione a presentare un bilancio tecnico "utile per iniziare a dare risposte alla Sardegna: come opposizioni abbiamo dimostrato senso di responsabilità ogni qualvolta l'interesse dei sardi fosse garantito".

Critico il capogruppo del Movimento Cinquestelle, Michele Ciusa, che evidentemente non crede alla possibilità di una finanziaria tecnica subito: "Ancora per tutto il mese di febbraio la Regione Sardegna continuerà ad operare in assenza di una legge finanziaria, con possibilità di spesa e investimento praticamente azzerate". Secondo Ciusa, "siamo soltanto a gennaio di questo 2021 ma le priorità in cima all'agenda della maggioranza sembra siano rimaste identiche a quelle dell'anno appena terminato, con poltronificio e moltiplicazione delle Province in testa".