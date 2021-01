Maltempo: allerta in Sardegna per pioggia e vento

Allerta gialla in Sardegna per le abbondanti piogge attese nelle prossime ore. L'avviso emesso dalla protezione civile regionale riguarda i bacini del centro e nord occidentali dell'Isola, in particolare Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, parte dalle 18 di venerdì sino alle 24.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it si sta avvicinando un'intensa perturbazione atlantica che, sospinta da forti venti di Libeccio e di Scirocco con raffiche sino a 70-100 km/h, provocherà burrasche e nubifragi, rendendo il Mar di Sardegna molto mosso o addirittura agitato con possibili mareggiate sulle coste esposte a occidente.