Italgas: accordo con Crs4 per idrogeno verde in Sardegna

Italgas ha siglato un protocollo d'intesa con Crs4, centro di ricerca del parco tecnologico della Sardegna, per lo studio e la realizzazione sull'isola di un impianto per la produzione di idrogeno verde e metano sintetico da fonti rinnovabili attraverso l'elettrolisi dell'acqua.

L'impianto, collegato con le nuove reti di distribuzione 'native digitali' di Italgas, sarà composto da un parco di autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, un elettrolizzatore in grado di produrre ossigeno e idrogeno partendo dall'acqua e una sezione di metanazione per la trasformazione dell'idrogeno in gas naturale sintetico. Lo scopo del progetto sarà di testare la produzione di gas da fonte rinnovabile e il suo potenziale utilizzo per fornire idrogeno alle utenze industriali dell'isola e idrogeno e metano sintetico alle utenze domestiche, miscelandolo al gas naturale secondo determinate specifiche.

Il progetto di Italgas e Crs4 concilia l'esigenza di "individuare nuove e più efficienti forme di conservazione dell'energia con la possibilità di produrre gas rinnovabili come idrogeno e metano sintetico a beneficio del territorio sardo e delle sue attività produttive", afferma Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas.

Diversi studi sostengono che l'idrogeno "possa rappresentare la soluzione da affiancare all'elettricità rinnovabile in settori complessi da decarbonizzare come l'industria e il riscaldamento dove l'impiego dell'energia elettrica risulta difficoltoso", sostiene Giacomo Cao, amministratore unico del Crs4.