Basket: Dinamo lanciata verso i play off di Champions

La quinta vittoria di fila e l'aggancio al secondo posto in classifica in Lega A, raggiunti con la vittoria di ieri al PalaSerradimigni contro Pesaro (99-74 il risultato finale), lanciano la Dinamo verso la sfida di Istanbul di mercoledì, dove i biancoblu affronteranno il Galatasaray nella gara decisiva per il passaggio ai play off di Basketball Champions League. I segnali arrivati ieri nella vittoria netta contro la Carpegna sono incoraggianti, anche se coach Gianmarco Pozzecco, pur riconoscendo i meriti della sua squadra, tiene a freno l'entusiasmo: "Ammetto che il risultato è bugiardo, il divario finale non rende giustizia a una partita che è stata equilibrata. Colgo l'occasione per fare i complimenti a Pesaro con cui coach Repesa sta facendo un lavoro straordinario", ha commentato a caldo l'allenatore della Dinamo.

"Non era per noi una partita semplice, soprattutto perché in partite come queste chi sostituisce i titolari ha più confidenza e gioca meglio e oggi è successo con Drell. Noi siamo stati bravi a non prenderli sottogamba, abbiamo giocato una partita tosta, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi. Oggi Treier ha messo due triple decisive, sono molto contento per lui, è un ragazzo in cui io credo molto, che ogni tanto si deve scontrare con l'annata pazzesca del trio Bilan-Burnell-Bendzius che purtroppo per lui ha davanti. Abbiamo difeso e lavorato meglio questa settimana, mi auguro che i giocatori si convincano che pur segnando tanto dobbiamo avere una difesa solida".

Ora l'attesa è per la firma del contratto del centro statunitense Ethan Happ, in arrivo dalla Fortitudo Bologna, che si sta sottoponendo alle visite mediche (è reduce da un infortunio al gomito) e che Pozzecco conta di avere a disposizione prima della Final Eight di Coppa Italia in programma dall'11 al 14 febbraio a Milano. Prima però c'è da giocarsi il passaggio del turno in BCL, vincendo a Istanbul nella partita di mercoledì contro Galatasaray.