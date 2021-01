Cagliari: Di Francesco, contro il Milan con coraggio

"Cercheremo di mettere in difficoltà il Milan, stiamo preparando la gara nel modo giusto.

Pioli ha fatto un ottimo lavoro, il Milan ha costruito una squadra vera, con grande coesione di intenti, che lavora bene insieme, e ha un giocatore su tutti che si chiama Ibrahimovic".

Così l'allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del posticipo di domani con i rossoneri alla Sardegna Arena.

Di Francesco potrà contare su giocatori chiave come Godin e Nainggolan e sembra anche intenzionato a lanciare subito a centrocampo il nuovo arrivato Duncan. Proprio oggi è stato ufficializzato il prestito con diritto di riscatto del ghanese dalla Fiorentina. "Si è allenato oggi con noi per la prima volta - ha detto il tecnico - può essere a disposizione per lunedì. Lo conosco benissimo per averlo allenato ai tempi del Sassuolo, sono felice di riaverlo. È un calciatore che ho voluto fortemente".

Cagliari in crisi di risultati, il match di domani può diventare quello della svolta: "Rappresentiamo una squadra storica- ha detto Di Francesco - dobbiamo dare tutti quel qualcosa in più che è mancato in certi momenti della stagione o che abbiamo avuto solo parzialmente ed è quindi necessario ritrovare prima possibile. Al di là dell'aspetto tattico, sarà importante l'approccio: dovremo essere meno timidi rispetto a Bergamo, dove però avevo in campo tre '99 e altrettanti 2000.

Dobbiamo mettere dentro esperienza, determinazione, cattiveria agonistica, voglia di rimanere in partita. Da allenatore, mi sento il primo responsabile di questa situazione, spetta a me trovare soluzioni e uomini giusti per fare rendere al meglio la squadra".