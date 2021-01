Covid: è ufficiale, la Sartiglia non si correrà

Ora è ufficiale: la Sartiglia 2021 non si svolgerà. L'Istituzione Sa Sartiglia della Fondazione Oristano si è riunita questa sera e, preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, ha deciso che la manifestazione non potrà tenersi.

Aderendo ad un invito dei Gremi di San Giuseppe e San Giovanni, che vorrebbero salvaguardare i momenti più strettamente aderenti alla ritualità della manifestazione, il sindaco e presidente della Fondazione Oristano Andrea Lutzu, insieme al presidente dell'istituzione Sa Sartiglia Luigi Cozzoli, e agli stessi presidenti dei Gremi, Antonello Addari e Nando Faedda, avvieranno ulteriori approfondimenti con il Prefetto e il Questore di Oristano al fine di verificarne la possibilità di svolgimento, in condizioni di assoluta sicurezza.