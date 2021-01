Basket: Pozzecco, "Pesaro squadra solida ma noi siamo terzi"

La Dinamo Banco di Sardegna inizia domenica il girone di ritorno della Lega A ospitando al PalaSerradimigni la VL Pesaro. Sul parquet di piazzale Segni, palla a due alle ore 19, i biancoblu non avranno fra le loro file il capitano Jack Devecchi (rottura del crociato e stagione finita) e l'ala americana Tillman (rescissione del contratto). A sostituire il capitano sarà il play guardia sassarese Massimo Chessa, messo sotto contratto in settimana, mentre per occupare la casella di Tillman bisognerà aspettare l'esito delle visite mediche cui si sta sottoponendo in questi giorni il centro statunitense Ethan Happ, in arrivo dalla Fortitudo Bologna, e reduce da un infortunio che lo terrà fuori dal campo ancora per un paio di settimane.

"La Vuelle merita i complimenti, insieme al suo coach Jasmin Repesa, uno dei migliori allenatori sulla piazza, che è riuscito a cambiare volto alla sua squadra, facendola giocare molto bene", ha commentato Gianmarco Pozzecco nella consueta presentazione della partita di campionato. "E' una squadra solida che ha vinto a Brindisi e messo in difficoltà Milano, sarà una partita difficile ma è vero che siamo terzi, siamo forti, abbiamo dei giocatori pazzeschi. Siamo in crescita, questa settimana ho visto la squadra allenarsi duramente e consapevolmente focalizzata sul miglioramento difensivo: questa è la parte che mi interessa di più", conclude Pozzecco.