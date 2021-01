Vaccini: al via somministrazione specializzandi Aou Cagliari

Inizieranno domani le vaccinazioni agli specializzandi e tirocinanti dell'Università di Cagliari che svolgono servizio all'interno del policlinico "Duilio Casula" dell'Azienda ospedaliero Universitaria di Cagliari. Sono 400 i giovani che nei prossimi giorni riceveranno la prima dose di vaccino. E' quanto apprende l'ANSA dall'Ateneo del capoluogo sardo, la cui rettrice Maria del Zompo ha annunciato l'avvio della somministrazione all'associazione Reset Unica che aveva sollecitato l'avvio della campagna vaccinale nelle scorse settimane.

"Anche grazie all'impegno nostro, di Farmacia Politica, del Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM) e dell'associazione "Chi si cura di te", gli specializzandi Aou e dei tirocinanti della facoltà in Medicina e Chirurgia sono inseriti all'interno del piano vaccinale regionale - osserva Reset Unica - Questa comunicazione ufficiale da parte dell'Università risulta fondamentale in quanto tanti specializzandi, studentesse e studenti vivono queste ore in un clima confusionale date le molteplici voci riguardanti possibili slittamenti nella vaccinazione di queste figure, le quali durante la pandemia hanno dimostrato il proprio impegno e risultano esposte all'infezione allo stesso modo degli strutturati, sia all'interno delle strutture ospedaliere che in tutto il territorio sardo".