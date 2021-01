Maltempo: riaperta viabilità sulla 131 dopo frana a Oniferi

E' stato necessario l'intervento dei rocciatori dell'Anas per mettere in sicurezza il costone sulla strada statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese" al km 41,700, all'altezza di Oniferi. Una parte era infatti franata a causa delle intense precipitazioni delle ultime settimane. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'area e il traffico è stato nuovamenta aperto in entrambe le direzioni di marcia.

Permane però un restringimento nella corsia più esterna in direzione Olbia per consentire, nei prossimi giorni, l'esecuzione di ulteriori interventi di rinforzo della scarpata. L'Anas fa sapere che ci sarà la posa di rete d'acciaio che dovrebbe offrire maggiore sicurezza al costone, evitando che l'eventuale distacco di porzioni di roccia possa causare l'invasione della carreggiata da parte di massi.