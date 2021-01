Lirico Cagliari: in streaming anche "Inverno in musica"

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GEN - Una sinfonia epica come la Nona di Beethoven per iniziare il nuovo anno con "gioia". Parte una nuova stagione di musica, per ora ancora in streaming su tv e web.

Il Teatro Lirico di Cagliari inaugura la rassegna "Inverno in musica 2021" con un programma dedicato al genio creativo di Beethoven. Il concerto sinfonico corale, dal palco del teatro di via Sant' Alenixedda sarà trasmesso il 16 gennaio alle 21, su Videolina e in live streaming, in collaborazione con il Gruppo L'Unione Sarda.

Il nuovo appuntamento per la platea virtuale prevede l'esecuzione di una delle più straordinarie pagine della storia della musica: la Nona Sinfonia di Beethoven, imponente pezzo sinfonico-corale dove nel celeberrimo "Inno alla gioia" nel quarto e ultimo movimento il grande compositore tedesco invita alla fratellanza universale. L'ultima esecuzione a Cagliari risale al gennaio 2016 con la direzione di Gérard Korsten.

Sul podio ritorna Fabrizio Maria Carminati, noto e già apprezzato a Cagliari (L'amico Fritz, 2013; L'elisir d'amore, 2015; La Traviata, 2020) a dirigere Orchestra e Coro del Teatro Lirico. Nei ruoli solistici si esibiscono: Marta Mari (soprano), Irene Molinari (mezzosoprano), Leonardo Caimi (tenore), Alessandro Abis (basso). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. In sala, quale unico e simbolico spettatore sarà presente il sovrintendente Nicola Colabianchi.

Proseguono intanto al teatro i lavori di ampliamento del golfo mistico per poter, seppur in tv e in streaming, mettere finalmente in scena anche le opere oltre che le produzioni sinfoniche e garantire la sicurezza e la tutela della salute degli artisti. (ANSA).