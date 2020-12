Rotary dona 30mila dollari di attrezzature mediche a CRI

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Rotary Foundation ha donato 30mila dollari di attrezzature sanitarie al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana della Sardegna. Tra i macchinari due defibrillatori, un emogas-analizzatore, un cardio-elettrocardiografo con relativi carrelli, un ecografo e altre apparecchiature sono stati consegnati oggi alla presenza dell'ispettore nazionale del Corpo Maggiore generale Gabriele Lupini e del comandante regionale del Corpo il colonello Sergio Piredda. Per il Rotary Cagliari Est sono intervenuti l'Ammiraglio Michele Russo, la dottoressa Donatella Masala e il dottor Carlo Zuddas.

"Non posso che esprimere garatitudine per questo gesto - ha detto Piredda - in mun momento delicato come l'emergenza Covid, queste attrezzature renderanno autonomo e operativo il nucleo sanitario della Cri, cioè un vero e proprio piccolo ospedale da campo da 4-8 posti che funziona da posto medico avanzato".

