Natale: un dono in musica offerto dal Lirico di Cagliari

Il tradizionale concerto di Natale, in diretta tv e in streaming, come impone questo tempo di pandemia. Ieri sera dal palco del Teatro Lirico di Cagliari è stato trasmesso sull' emittente Videolina e sui canali web del Gruppo L'Unione Sarda. Il Lirico ha optato per una scelta originale, La Messa di Gloria di Mascagni, una perla del compositore livornese, intensa, vibrante, piena di melodia. Un concerto sinfonico-corale con uno dei brani di musica sacra ottocentesca di più raro ascolto, eseguito per la prima volta a Cagliari.

Sul podio un direttore di fama internazionale, il canadese Yves Abel, ha confermato le sue già note qualità nell' esecuzione in prima assoluta nel capoluogo cagliaritano di questa affascinante pagina musicale a lungo immeritatamente dimenticata. Preciso e puntuale nel valorizzare i temi musicali che Mascagni svilupperà nei suoi capolavori, ha diretto Orchestra e Coro del Teatro Lirico e due solisti d'eccezione: il tenore sassarese Matteo Desole, che ha messo in luce ancora una volta le sue qualità vocali e il baritono Daniele Terenzi, solido interprete nell' esecuzione in diretta.

Finale con il vistoso apprezzamento della compagine orchestrale al maestro canadese. "Il Teatro Lirico è sempre pronto a valorizzare i migliori artisti sardi", ha sottolineato il sovrintendente Nicola Colabianchi, che anche ieri sera ha assistito al concerto come unico spettatore simbolico ammesso in sala. L'esecuzione del concerto è avvenuta nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Replica domenica 27 dicembre alle 18.