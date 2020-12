Natale dolce in carcere, donati 300 pandori a detenuti Uta

(ANSA) - CAGLIARI, 22 DIC - "Un dolce Natale" anche per i detenuti. Si chiama proprio "Un dolce Natale" l'iniziativa portata avanti dall'associazione "Socialismo Diritti Riforme" che nei giorni scorsi ha donato al carcere di Uta 300 confezioni di pandoro che saranno distributio nei prossimi giorni ai circa 600 detenuti che si trovano nel penitenziario.

"Il Covid19 - sottolinea in una nota la presidente dell'associazione Elisa Montanari - ha accentuato il senso di solitudine di chi sconta una pena avendo determinato la riduzione drastica dei colloqui in presenza. La nostra iniziativa intende ricordare alle persone private della libertà che il volontariato non le ha dimenticate".

"La ricorrenza delle festività di fine anno ed in particolare il Natale - ricorda Maria Grazia Caligaris di Sdr - è vissuto da chi sconta una pena sempre con particolare sofferenza.

L'associazione, grazie alla concreta azione della vice presidente Paola Melis, è riuscita a realizzare un progetto che con un positivo messaggio di vicinanza colma un'assenza indotta dalla pandemia".

Ha apprezzato l'iniziativa il direttore del carcere, Marco Porcu: "Sapere che nonostante le difficoltà che tutta la comunità sta vivendo non viene dimenticato chi vive dentro un Istituto detentivo incoraggia anche gli operatori che quotidianamente ne condividono ansie e difficoltà", ha sottolineato. (ANSA).