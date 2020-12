I rossoblù e Giulini in visita al Covid hospital di Cagliari

Gli operatori sanitari del Santissima Trinità, l'ospedale di Cagliari in prima linea nella lotta al Covid-19, hanno ricevuto la visita di una delegazione del Cagliari Calcio. Il presidente rossoblù, Tommaso Giulini, e il direttore generale, Mario Passetti, hanno incontrato medici e infermieri: un momento per stare assieme, scambiarsi gli auguri in un momento così difficile. Sono intervenuti, l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi; il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi; il direttore sanitario del Santissima Trinità, Sergio Marracini. Il Cagliari ha regalato dei panettoni e una copia di "Un viaggio lungo 100 anni", il fumetto realizzato nell'ambito delle celebrazioni del Centenario. Per il cappellano dell'ospedale, don Elenio Abis, tifosissimo rossoblù, una sorpresa: una maglia numero 10 del Cagliari personalizzata.