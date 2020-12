Padel:anche influencer Vacchi alle Cupra finals Fip Cagliari

Anche l'influencer Gianluca Vacchi in campo alle Cupra finals di padel in corso di svolgimento a Cagliari. Ma solo per un incontro di esibizione dopo le gare "vere" della mattina. Per Vacchi l'occasione di mettere insieme due passioni in una: Sardegna e racchetta. "Il mio rapporto con l'isola? - ha detto dopo la gara - eccolo qua, sul braccio". E ha mostrato un tatuaggio con la Sardegna e al centro la scritta "serenità".

"Il padel è sport che consente di divertirsi da subito anche con poche mozioni di tennis - ha aggiunto -. E poi è bello per il suo valore di socializzazione: il fatto di essere in quattro in pochi metri quadrati crea un clima speciale".

In campo con lui anche Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e Nazionale, anche lui di casa nell'Isola perché ha origini sarde. "Uno sport meraviglioso - ha osservato Albertini - che si può giocare facilmente. Un po' come il calcio, uno sport per tutti". Domani le finali del torneo internazionale cominciato a Cagliari giovedì scorso.