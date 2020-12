Bracconaggio, trovate trappole un fucile nei parchi naturali

Un fucile, oltre 40 munizioni, un retino con diametro di quasi due metri che può catturare centinaia di esemplari con un solo utilizzo, 2 trappole e una trentina di reti per uccellagione. E' il materiale sequestrato dai carabinieri e dal Cirpo Forestale impegnati da diversi giorni in una attività mirata a prevenire il bracconaggio nei parchi naturali di Molentargius e del Gutturu Mannu.

L'intervento ha visto impegnati il personale del Corpo Forestale Regionale del Nucleo investigativo di Cagliari e delle Stazioni di Cagliari e Uta, i Carabinieri Forestali del Reparto Operativo - Sezione Operativa Antibracconaggio, il Nucleo Cities di Cagliari, i Carabinieri dei reparti territoriali del Comando Provinciale di Cagliari, oltre che volontari della Lipu.

Diverse aree sono state passate al setaccio in cerca delle trappole. Nessun bracconiere è stato denunciato ma diversi siti sono state completamente bonificate.