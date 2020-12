Musica: da Wagner a Star Wars, successo concerto su Ansa.it

Tanti applausi virtuali per un concerto intenso, di grande effetto, che ha messo in luce le qualità di un'affiatata orchestra e di un brillante direttore. Le note di Wagner, Dukas, Debussy e Williams hanno riecheggiato nella sala del Teatro Lirico di Cagliari ancora una volta vuota, senza pubblico. Un altro appuntamento "a porte chiuse" con la rassegna "Autunno in musica 2020" secondo le disposizioni del decreto per il contenimento del Covid.

Un viaggio tra Ottocento e Novecento per il concerto trasmesso dal palco del teatro cagliaritano in diretta streaming su Ansa.it, sui canali web del gruppo editoriale Unione Sarda e in diretta tv su Videolina. Un evento che rientra nell'ambito del progetto "ANSA per la cultura" e nasce dall'accordo con l'Anfols (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche) che prevede la condivisione degli spettacoli, attraverso i canali informatici dell'agenzia, dai teatri italiani, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza.

Sul podio Giuseppe Finzi, pugliese, apprezzato "direttore residente" della San Francisco Opera dal 2011 al 2015 ha guidato con piglio sicuro la compagine orchestrale alle prese con un programma impegnativo e ricco di suggestioni: l'affascinante preludio "I maestri cantori di Norimberga" di Wagner, l'incanto de "l'Apprendista stregone" di Paul Dukas che ha ispirato il capolavoro cinematografico disneyano "Fantasia", le atmosfere impressioniste di Debussy nel celebre poema sinfonico "Prélude à l'après-midi d'un faune". Il concerto ha poi spiccato il volo oltre Oceano tra il suono degli squillanti ottoni e le sempre impeccabili percussioni con "Star Wars", suite per orchestra di John Williams. Un brano iconico entrato a far parte dell'immaginario collettivo grazie alla pellicola hollywoodiana.