Ecobonus: nasce a Cagliari Sportello informativo

(ANSA) - CAGLIARI, 09 DIC - Con il Protocollo d'intesa siglato oggi, il Comune di Cagliari, la Camera di Commercio del capoluogo e l'Ordine degli Ingegneri gettano le basi per la creazione di uno Sportello Informativo e formativo sulle costruzioni eco sostenibili e sugli incentivi "Ecobonus".

I recenti provvedimenti assunti dal Governo hanno aperto le porte a tutta una serie di incentivi che da una parte consentiranno ai cittadini di poter migliorare sia il decoro ma soprattutto l'efficienza energetica delle proprie abitazioni, mentre dall'altra daranno la possibilità a professionisti e imprese di poter lavorare per la realizzazione delle relative opere.

Ma c'è tutta una complessità tecnica e burocratica che il Comune, insieme alla Camera di Commercio e all'Ordine degli Ingegneri spera di abbattere con la creazione dello Sportello Unico. "Tutti i soggetti che sono interessati ad aderire a queste misure - ha spiegato in una conferenza stampa il sindaco Paolo Truzzu - avranno consulenza e aiuto da parte dello Sportello. Si tratta di operazioni complesse che vedono coinvolte gran parte del mondo imprenditoriale isolano e anche la Pubblica Amministrazione. E le risposte che lo Sportello darà, dovranno essere univoche e precise per tutti, anche perché ci auguriamo che questa iniziativa sia una spinta importante per tutto l'indotto".

"L'opportunità - ha dichiarato l'assessore alla Pianificazione Strategica, Giorgio Angius - è molto interessante ma allo stesso tempo molto complessa tanto che ci sono voluti mesi perché tutto fosse messo a punto. C'era il pericolo che i cittadini potessero sbagliare e siccome noi siamo il primo riferimento per loro, abbiamo lanciato un Sos alla Camera di Commercio che ha risposto in maniera immediata. In questo modo avremo a disposizione uno Sportello che vuole dare le giuste risposte a tutti sugli incentivi a disposizione per il miglioramento energetico e per il patrimonio edilizio".

"E noi abbiamo subito aderito, coinvolgendo - questo il commento di Maurizio De Pascale - gli Ordini Professionali. Ci sono tanti professionisti interessati a questi aspetti e coinvolgendo tutti, cercheremo di dare un servizio completo a chi vuole aderire. Speriamo siano in tanti perché riqualificare la città sarà un vantaggio non solo per le famiglie ma anche per le aziende".

Il lato operativo sarà curato dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio, guidata da Cristiano Erriu. (ANSA).