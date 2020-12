Win for Life, vinta a Benetutti la 457esima rendita

La Dea Fortuna fa capolino nel Nord Sardegna. Il 457esimo vincitore di Win for Life Grattacieli è un giocatore di Benettuti. La giocata è stata fatta nel punto vendita "Al Paradise" di corso Ortu 34 ed è stato premiato dal sorteggio valido per il concorso 68577 delle 9.40 di ieri. Win for Life Grattacieli assegna al vincitore 4mila euro al mese per 20 anni e 100mila euro subito. La vincita è stata realizzata con una giocata da 2 euro. La combinazione è stata 2, 4, 23, 29 e 58, il numerone era il 72.