Lirico Cagliari: omaggio Beethoven in diretta tv e streaming

Il Teatro Lirico di Cagliari riapre con un altro appuntamento "a porte chiuse" in diretta tv e in streaming della rassegna "Autunno in musica 2020". Su il sipario mercoledì 2 dicembre alle 21 per il concerto-omaggio a Beethoven, in occasione dei 250 anni dalla nascita del geniale compositore. Il pubblico da casa potrà assistere all'evento su Videolina e sui canali web del gruppo L'Unione Sarda. In sala, unico e simbolico spettatore, il sovrintendente Nicola Colabianchi. Il concerto - replica il 6 dicembre alle 18.30 - segna il debutto sul podio del Lirico di Cagliari di Francesco Cilluffo, torinese, classe 1979: sarà lui a dirigere l'orchestra del Teatro.

In programma le Ouverture Coriolano, Fidelio ed Egmont, a seguire la celeberrima Settima Sinfonia, la cui ultima esecuzione a Cagliari risale al febbraio 2016 con la direzione di Hansjörg Albrecht. Tra gli innumerevoli saggi critici pubblicati sulla Settima Sinfonia primeggia quello di Richard Wagner. In "L'Opera d'arte dell'avvenire", a proposito di questo capolavoro, scrive: "La sinfonia è l'apoteosi della danza: è la danza nella sua suprema essenza, la più beata attuazione del movimento del corpo quasi idealmente concentrato nei suoni.

Beethoven nella sue opere ha portato nella musica il corpo, attuando la fusione tra corpo e mente".