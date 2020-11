"Al bando gli stereotipi di genere", firmato protocollo

Promuovere un'informazione e una comunicazione che superino gli stereotipi di genere, nel mondo del lavoro, nelle istituzioni, nei media, nelle associazioni e nella scuola. E' questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari Susanna Pisano con Cgil, Cisl e Uil di Cagliari e l'Associazione Giulia Giornaliste. Attraverso il documento le parti si impegnano a collaborare, ciascuna per le proprie competenze, per definire e realizzare percorsi di sensibilizzazione e informazione, al fine di diffondere maggiore consapevolezza rispetto ai linguaggi e ai messaggi che vengono trasmessi.

Il protocollo intende promuovere una cultura del rispetto nella comunicazione, sia nelle parole che nelle immagini, attraverso una serie di azioni condivise per combattere gli stereotipi e valorizzare le differenze di genere, a salvaguardia della dignità dei soggetti femminili, maschili e non binari rappresentati. Obiettivi specifici sono quelli di educare a non utilizzare un linguaggio sessista e/o discriminatorio, adottare un corretto linguaggio di genere, evitare immagini di violenza in cui le donne sono rappresentate come vittime, evitare l'oggettivazione del corpo delle donne e combattere la violenza domestica sulle donne.

Si avvierà inoltre un confronto con l'Università di Cagliari per incentivare azioni di formazione nell'ambito della scuola. Il protocollo è aperto all'adesione da parte di altri soggetti. Il protocollo è stato sottoscritto da: Susanna Pisano, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari; Simona Fanzecco, Segretaria Cgil Cagliari; Valeria Picciau, Segretaria Cisl Cagliari; Giusi Speziga, Segretaria Uil Cagliari; Alessandra Addari e Caterina De Roberto, Associazione Giulia Giornaliste.

Sulla pagina Facebook 'Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari' è disponibile un video in cui le sottoscrittrici illustrano l'iniziativa.

www.facebook.com/watch/?v=1123522888106054 (ANSA).