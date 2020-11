Covid: Diabetologia resta al Binaghi ma cambia sede

(ANSA) - CAGLIARI, 26 NOV - Il servizio di Diabetologia dell'ospedale Binaghi di Cagliari resterà nel complesso di via Is Guadazzonis e, nei prossimi giorni, sarà spostato nel corpo aggiunto a fianco al presidio.

Con la riorganizzazione in atto del nosocomio cagliaritano, che a breve sarà pronto per ospitare i pazienti Covid (il terzo Covid hospital nel capoluogo), Diabetologia sarà infatti allestito nell'edificio rosa adiacente.

"Con il trasferimento temporaneo di sede della struttura - rassicura il Commissario straordinario di Ats-Ares Massimo Temussi - saranno garantiti gli stessi livelli di assistenza ai pazienti diabetici del Sud Sardegna, senza alcuna interruzione nell'erogazione del servizio". (ANSA).