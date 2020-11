Comune Oristano dona guanti a ospedale San Martino

Anche il Comune di Oristano sostiene gli operatori sanitari in prima linea nella lotta al Covid 19. Lo fa attraverso la donazione di 692 confezioni di guanti in lattice e nitrile. Il sindaco Andrea Lutzu ha consegnato alla direttrice della Assl di Oristano Maria Valentina Marras 350 confezioni di guanti, a cui se ne sommeranno 316 in arrivo per la settimana prossima, mentre 26 sono già state donate alla fine del mese scorso.

La donazione è il frutto della generosità dei cittadini oristanesi, che hanno aderito alla raccolta fondi attivata dalla Giunta Lutzu nel marzo scorso per sostenere gli operatori sanitari dell'ospedale San Martino: una mobilitazione che ha permesso di raccogliere oltre 10.200 euro.