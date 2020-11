Casa in vendita all'insaputa dei proprietari, due indagati

(ANSA) - FLUMINIMAGGIORE, 18 NOV - Hanno piazzato fuori da una abitazione il cartello "vendesi" e hanno cercato di chiudere con dei pannelli di legno porte e finestre per mettere in vendita la proprietà. Peccato che quella casa a Fluminimaggiore non era la loro. I proprietari li hanno filmati e hanno presentato una formale denuncia. I carabinieri hanno denunciato per violazione di domicilio una coppia di coniugi, lui 58 anni e lei 62, entrambi noti alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto il 3 ottobre scorso in via Vittorio Emanuele. I due sono stati sorpresi dopo che si erano introdotti nella casa e avevano dichiarato che era di loro proprietà. In realtà, secondo quanto appurato dai carabinieri, volevano mettere a segno una truffa. Avrebbero messo in vendita l'immobile e dopo aver incassato l'anticipo dai compratori sarebbero spariti. (ANSA).