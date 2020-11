Nuoro, cavalcavia Pratosardo di nuovo percorribile

L' Anas ha concluso gli interventi di ripristino del cavalcavia di Pratosardo a Nuoro, sulla statale 131, e dopo tre mesi dalla chiusura la strada è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni. Torna percorrbile anche la statale 389 in direzione zona industriale. Il tratto era stato chiuso il 10 agosto scorso a causa dei danni al cavalcavia provocati da una motrice con altezza superiore al limite consentito. Dopo un primo intervento dell'Anas che ha consentito il transito solo parzialmente, si sono resi necessari lavori di ripristino statico su alcune travi. "In queste settimane c'è stata una interlocuzione continua con l'Anas, che ha rispettato i tempi annunciati - commenta il sindaco Andrea Soddu - Capisco i disagi al traffico, ma prima di tutto è stato necessario garantire la sicurezza degli automobilisti. Ora la situazione è finalmente risolta con l'augurio che non si ripeta in futuro".