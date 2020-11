Navi ferme a Oristano da maggio,gara solidarietà per marinai

(ANSA) - ORISTANO, 13 NOV - Prosegue la gara di solidarietà per aiutare gli equipaggi delle motonavi "General Shikhlinsky" e "Khosrov Bey", battenti bandiera maltese, ormeggiate nel porto di Oristano da maggio, quando il Tribunale Civile ne ha ordinato il sequestro preventivo a causa dei guai economici e giudiziari in cui era finito l'armatore di entrambe le navi.

Da sei mesi i membri dei due equipaggi sono bloccati in porto e per aiutarli, Guardia costiera, Vigili del Fuoco, Questura, Assl Oristano e ITF International Transport Workers' Federation e aziende private hanno avviato una gara di solidarietà per fornire loro i beni di prima necessità.

Solo qualche giorno fa il Consorzio Industriale Oristanese ha approvvigionato le due navi di acqua potabile e nel primo pomeriggio di oggi la società F.lli Ibba ha fornito loro viveri sufficienti per diversi giorni.

"L'attenzione della Guardia Costiera continuerà senza sosta - sottolinea il comandante della Capitaneria di porto di Oristano, Matteo Gragnani - per garantire condizioni di vita dignitose componenti degli equipaggi delle due navi, in considerazione del difficile momento di emergenza che gli stessi stanno vivendo lontani dai loro affetti". (ANSA).