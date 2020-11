Tennistavolo: Carrucciu confermato presidente regionale

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - Simone Carrucciu ancora alla guida del comitato regionale della F.I.Te.T., Federazione Italiana Tennistavolo. La proclamazione è avvenuta nella palestra comunale di Norbello.

Ora sono tre i mandati consecutivi. Due le conferme nel comitato: il vicepresidente uscente Gianluca Mattana, presidente della Muraverese Tennistavolo e Maurizio Muzzu del club Il Cancello Alghero. Le new entry sono due: Francesco Zentile, presidente del TT Santa Tecla Nulvi. Dal Medio Campidano arriva invece il medico Michele Lai, da pochi mesi presidente della società pongistica T.T. Guspini.

"Confesso di aver mantenuto la stessa energia di otto anni fa - ha dichiarato Carrucciu - cui si aggiunge la maturità e l'esperienza acquisita assieme a tutta la squadra che ha lavorato con me. Si è creata una base solida e importante e ciò consente di non crollare facilmente davanti alle insidie di una pandemia che ci sta mettendo in croce da febbraio".

Uno degli obiettivi principali continuerà ad essere la diffusione del tennistavolo nei territori dove ancora esistono poche realtà pongistiche. "Mi viene - ha detto il presidente - immediatamente in mente Nuoro, la Gallura o il Goceano. Oppure riaccendere la fiamma della passione in altre località dove un tempo giocare a tennistavolo rappresentava una prassi molto radicata". (ANSA).