Lirico Cagliari: boom ascolti per Traviata in tv e streaming

La Traviata "a porte chiuse" in diretta tv e in streaming dal Teatro Lirico di Cagliari conquista il pubblico. Sono eccellenti i dati di ascolto per il capolavoro di Giuseppe Verdi, opera tra le più amate, eseguita in forma di concerto per via delle restrizioni legate all'emergenza Covid e trasmessa su Videolina e in live streaming.

La serata del 6 novembre ha riportato 56.635 contatti televisivi su Videolina, 54.054 visualizzazioni su www.unionesarda.it e 2.557 visualizzazioni di pagina su www.videolina.it; mentre la serata del 7 novembre ha riportato 45.322 contatti televisivi su Videolina, 54.365 visualizzazioni su www.unionesarda.it e 2.075 visualizzazioni di pagina su www.videolina.it.

"Ringrazio sentitamente tutti per questo risultato assolutamente eccezionale ed inaspettato che ci sprona a lavorare con ancora più convinzione per cercare di soddisfare il nostro affezionatissimo pubblico che è stato fin troppo penalizzato dalle pur giuste normative sanitarie", commenta il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi.

Sono previste anche le repliche dello spettacolo, sempre su Videolina, per domenica 15 novembre alle 17.30 (recita del 6 novembre) e domenica 22 novembre alle 17.30 (recita del 7 novembre). Inoltre le registrazioni di entrambe le dirette saranno disponibili on demand sul sito www.videolina.it.

Sul podio, a dirigere Orchestra e Coro del Lirico è Fabrizio Maria Carminati. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Nei due cast Ekaterina Bakanova (6)/Marta Mari (7) (Violetta Valéry); Irene Molinari (Flora Bervoix); Chiara Cabras (Annina); Leonardo Caimi (6)/Matteo Desole (7) (Alfredo Germont); Vladimir Stoyanov (6)/Andrea Borghini (7) (Giorgio Germont); Carmine Riccio (Gastone/Giuseppe); Nicola Ebau (Barone Douphol); Federico Cavarzan (Marchese d'Obigny); Francesco Musinu (Dottor Grenvil/Domestico di Flora/Commissionario).