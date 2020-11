Covid: Nieddu chiama l'Anci, "facciamo fronte comune"

Appello dell'assessore della Sanità Mario Nieddu ai sindaci per fare "fronte comune contro il virus". L'esponente della Giunta Solinas ha invitato il presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana, per un confronto sull'emergenza Covid-19 da tenersi venerdì 13.

"L'amministrazione regionale è al fianco dei sindaci in una battaglia che riguarda tutti - spiega Nieddu - l'incontro con il presidente dell'associazione dei Comuni sarà un'occasione per fare il punto della situazione, analizzare quanto è stato fatto e si sta facendo, confrontarci sui problemi e trovare iniziative condivise per far fronte all'emergenza".

"Il momento che stiamo attraversando - sottolinea - richiede impegno e massima responsabilità da parte di tutte le istituzioni, la rapida crescita dei contagi ha avuto un forte impatto sul sistema sanitario, creando diverse criticità. La Regione è intervenuta mettendo in campo strumenti importanti per potenziare la nostra capacità di risposta alla pandemia".

L'assessore ricorda l'apertura, nelle ultime settimane, dei Covid-hotel, il reclutamento di personale sanitario e il rafforzamento delle strutture deputate al controllo e tracciamento del virus sul territorio, "arrivando a impiegare anche i veterinari del servizio pubblico".