Comunali: a Nuoro Soddu rieletto sindaco

Tris del centrosinistra ai ballottaggi nei tre Comuni della Sardegna dove si è dovuto ricorrere al secondo turno per l'elezione del sindaco. A Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale, l'uscente Andrea Soddu (di area centrosinistra sostenuto da quattro liste civiche) è stato rieletto con il 67% (8.841 voti), mentre il candidato del centrodestra, Pietro Sanna, si è fermato al 33% (4.355 voti). A Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna per numero di abitanti, ritorna sindaco dopo 19 anni Graziano Milia, anche lui di area centrosinistra sostenuto da sei liste civiche. Ha ottenuto il 57,2% (14.286 voti), mentre il candidato del centrodestra, il sardista Christian Stevelli, che era in testa al primo turno, si è fermato al 42,8% (10.683 preferenze). A Porto Torres, infine, vince Massimo Mulas del centrosinistra, eletto sindaco con il 53% (4.577 voti), mentre Alessandro Pantaleo del centrodestra, che anche in questo caso aveva ottenuto più voti di tutti al primo turno, si è fermato al 47%, con 4.065 preferenze.

SODDU, PREMIATO LAVORO DI 5 ANNI - "Sono molto contento del risultato conseguito, avevo fiducia che il lavoro di questi cinque anni mio e della mia squadra, fatto con il massimo impegno, pagasse e si potesse trasformare in un consenso rinnovato da parte della comunità". Sono le parole a caldo, subito dopo l'ufficializzazione della vittoria al ballottaggio, rilasciate all'ANSA da Andrea Soddu, rieletto sindaco di Nuoro. In quarantena nella sua casa di Santu Predu, dopo essere risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, Soddu ha voluto ringraziare "gli elettori, i sostenitori e tutti coloro che con noi hanno formato una grande squadra, i candidati, i simpatizzanti. Cercherò di tenere con fede, orgoglio e determinazione e onore tutti gli impegni presi - prosegue Soddu - e lavorare alacremente per contribuire a costruire insieme il futuro della nostra città. Un futuro fatto di fiducia, speranza e impegno che in tutta questa prima fase sarà del tutto volto contro la pandemia sia dal punto di vista sanitario che sociale ed economico".

SANNA, PRONTI PER L'OPPOSIZIONE - "Prima di tutto mi congratulo con Andrea Soddu, che è il vero vincitore di questa competizione elettorale e gli auguro di portare avanti una politica attenta alle esigenze dei cittadini. Noi faremo un'opposizione responsabile, attenta e senza sconti per nessuno, come è giusto che sia". Così all'ANSA Pietro Sanna, il candidato sindaco del centrodestra, sconfitto al ballottaggio. "Per quanto ci riguarda la percentuale di voti che il centrodestra ha preso rispetto al primo turno è aumentata, nonostante la defezione dei molti che non sono andati a votare - commenta Sanna -. Abbiamo fatto il possibile cercando anche di dare un buon esempio di correttezza in campagna elettorale, stando sempre sui temi importanti che è quello che ci interessa di più. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa campagna elettorale - conclude - ma in particolare i ragazzi che sono di buon auspicio per la buona politica della città nel futuro".

MILIA, PENSAVO DI AVER CHIUSO INVECE..... - "Mi ha già chiamato Christian Stevelli per farmi i complimenti. Gli ho detto che lavoreremo insieme per il bene della città". Le prime parole di Graziano Milia, neo eletto sindaco di Quartu Sant'Elena - la terza città della Sardegna per numero di abitanti - anche se mancano ancora alcune sezioni da scrutinare, sono per il rivale del centrodestra sconfitto al ballottaggio. Milia, già presidente della Provincia di Cagliari, ritorna così a fare il sindaco di Quartu dopo 19 anni. "Cinque su cinque - ha commentato Milia all'ANSA riferendosi ai successi personali in politica - mi fa piacere aver sempre vinto. Avevo deciso di non continuare, ma mi è stato chiesto di ripartire. Ed è veramente un momento in cui, con questo dramma del Covid, c'è bisogno dell'apporto di tutti per uscire da questa situazione". Due dediche speciali a due persone che non ci sono più. "La prima è a Federica Angius (consigliera comunale e vicepresidente del consiglio comunale scomparsa lo scorso maggio, ndr)- ricorda commosso Milia - la seconda è al sindaco di Maracalagonis, Mario Fadda (morto l'anno scorso, ndr): un anno e mezzo fa, quando non stavo pensando alla politica, mi aveva predetto che invece sarei rientrato in scena. Insisteva: devi tornare".

STEVELLI, TRADITI DALL'ASTENSIONISMO - Due settimane fa avanti di otto punti, ora sotto di quindici. Da una possibile vittoria al primo turno alla sconfitta al ballottaggio. Ma Christian Stevelli, leader della coalizione di centrodestra alle comunali di Quartu Sant'Elena, l'ha presa sportivamente. "Ho fatto subito i complimenti a Graziano - spiega all'ANSA - spero che la città ne abbia un beneficio. Gli ho fatto in complimenti anche per come è stata condotta la campagna elettorale, fondata sul rispetto reciproco. Solo negli ultimi giorni è salita un po' la tensione, ma sempre senza esagerazioni. Ci tenevo molto che la competizione fosse improntata su questo tipo di valori". La differenza tra primo turno e ballottaggio? " C'era una situazione diversa con molti voti liberi - continua Stevelli - sinceramente pensavo che la proposta di Milia, che metteva insieme sinistra, ma anche destra, allontanasse il centrosinistra dal sostegno. E invece i numeri dicono che il centrosinistra si è subito riposizionato su di lui. Devo dire che l'astensionismo è stato pesante per il centrodestra. E la formula del ballottaggio ha premiato forse il volto più conosciuto e che è sceso in campo da un anno e mezzo".

MULAS, UNITI PER RIPARTIRE - "Sono molto emozionato perché questo è il coronamento del lavoro di una vita, è un sogno. Mentre gli altri ragazzini sognavano di andare a giocare in nazionale, io sognavo di fare il sindaco della mia città e ci sono riuscito". Sono le prime parole di Massimo Mulas da neo sindaco di Porto Torres. Il candidato del centrosinistra, forte dell'alleanza con la coalizione civica che al primo turno gli ha conteso un posto utile per il ballottaggio, ha battuto Alessandro Pantaleo del centrodestra, al quale non resta che riflettere su una debacle sorprendente, se si considera il dato sull'affluenza, che si è attestata al 46,45%, e il risultato del primo turno, quando la coalizione a trazione leghista e sardista aveva raggiunto il 39% delle preferenze. "È stata dura - commenta all'ANSA Mulas - ma con l'accordo sincero fatto con Franco Satta ero sicuro di riuscire a spuntarla. Non è stato facile perché dall'altra parte hanno lavorato tanto e bene", è la dichiarazione con cui il sindaco rende l'onore delle armi prima di un'apertura esplicita. "La città deve capire che riparte solo stando insieme.Se qualcuno ha buone idee noi siamo pronti ad accoglierle, serve unità per il rilancio di tutta la comunità, non solo di una parte". Entrano in Consiglio comunale come esponenti di maggioranza 12 candidati del centrosinistra, per la coalizione civica 2 candidati consiglieri più il candidato sindaco Franco Satta, per il centrodestra 3 candidati consiglieri più il candidato sindaco Alessandro Pantaleo e, infine, il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, Sebastiano Sassu.