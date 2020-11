Conad: pronto rilancio per supermercato Marconi a Pirri

Si prepara il rilancio per l'ipermercato all'interno del centro commerciale ex Auchan Marconi di Cagliari Pirri, fino ad oggi destinato ad un lento declino. Conad ha deciso di prendere in mano la situazione e di gestire quello spazio, ora di proprietà di Margherita Distribuzione, traghettandolo verso un più grande restyling previsto per tutta la struttura. Come ha spiegato all'ANSA il direttore di Conad Sardegna Michele Orlandi, servirà uno stop di qualche giorno per la formazione del personale e per "ricaricare" la merce negli scaffali, attualmente quasi vuoti. "Dovevamo fare qualcosa, non potevamo lasciare andare le cose in questo modo.

Ora si procederà con una sorta di lifting per mettere in condizione l'ipermercato di operare nel periodo natalizio, ma l'idea - spiega - è di ristrutturalo per trasformarlo in uno Spazio Conad, con al massimo 5mila metri quadri di superficie di vendita, magari affiancandolo ad un partner importante come accaduto nell'ipermercato S.Gilla, sempre a Cagliari". "Si era paventata la chiusura e questa è una notizia positiva - commenta il segretario della UilTucs, Cristiano Ardau - ora la vertenza dei circa 200 operatori del Marconi (circa il 40% in Cig, ndr) continua: credo che il tavolo regionale con l'assessora Zedda non sia più rinviabile". Nel piano complessivo, infatti, potrebbero esserci circa 120 esuberi tra gli ipermercati Santa Gilla e Marconi.