Covid:casi calano a 282 ma più pazienti in ospedali Sardegna

Continua l'altalena della curva dei contagi in Sardegna: dopo il boom con 362 casi, ora un nuovo calo: 282 nuovi positivi, 180 rilevati attraverso attività di screening e 102 da sospetto diagnostico. Salgono così a 8.808 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano anche due vittime (207 in tutto): un uomo e una donna, entrambi di 83 anni e residenti nel nord Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 260.726 tamponi con un incremento di 3.460 test. Cresce la pressione sugli ospedali con 361 ricoverati: 322 in reparti non intensivi (+24) e 39 (+2) in quelli in intensivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.205. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.999 (+62) pazienti guariti, più altri 36 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 8.808 casi positivi complessivamente accertati, 1.745 (+69) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.416 (+85) nel Sud Sardegna, 732 (+33) a Oristano, 1.147 a Nuoro, 3.768 (+95) a Sassari.