Covid: nasce ospedale da campo Nuoro, operativo tra 5 giorni

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Partirà domani mattina alle 7.30 dalla Fiera di Cagliari la colonna mobile della Croce Rossa Italiana che trasporterà a Nuoro l'ospedale da campo che diventerà un vero e proprio reparto Covid da 20 posti letto, 10 per uomini e 10 per donne. Scortati dalle forze dell'ordine 15 mezzi, tra cui anche diversi camion, una ruspa per la movimentazione terra e un'ambulanza speciale dotata di una barella per il biocontenimento, trasporteranno al struttura che sarà piazzata nel parcheggio antistante il nosocomio nuorese.

L'ospedale occuperà circa 300 metri quadrati e sarà allestito con le apparecchiature mediche a cura dell'Assl territoriale, che fornirà anche il personale che dovrà operare all'interno del reparto "a pressione negativa".

"Se non ci saranno intoppi - spiega all'ANSA il presidente regionale della CRI della Sardegna Sergio Piredda - l'ospedale sarà operativo tra cinque giorni, ossia il tempo stimato per completare il montaggio da parte dei 20 volontari civili e militari di Croce Rossa e dei 10 della Protezione civile regionale che trasporteranno tutto il materiale. In questi giorni abbiamo lavorato tanto per definire tutto il piano e anche oggi abbiamo avuto l'ultimo incontro per confermare i dettagli dell'operazione". (ANSA).