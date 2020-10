Sanità: Massimo Temussi commissario straordinario Ares

Massimo Temussi, già direttore dell'Aspal, è il commissario straordinario dell'Ares, l'Azienda regionale della salute che - come previsto dalla riforma della Sanità - sostituirà l'Ats guidata sino a ieri da Giorgio Steri.

La nomina è in vigore fino al 31 dicembre ed è stata deliberata nell'ultima riunione della Giunta regionale. Come stabilito nel testo unificato sul ripristino delle vecchie otto Asl, Temussi dovrà redigere il progetto di attivazione dell'Ares.

Come annunciato, si tratta di una nomina di diretta emanazione del presidente della Regione Christian Solinas. Una scelta strategica, come emerge dagli ambienti della politica, considerata la grave emergenza sanitaria in corso.

Prorogato fino al 30 novembre il commissario del Brotzu, Paolo Cannas, sospese invece le nomine relative a tutte le altre Asl.

La Giunta ha anche designato Adamo Pili quale nuovo commissario di Area (Azienda regionale per l'edilizia abitativa).