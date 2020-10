Covid: 30 positivi in casa di riposo a Padru

(ANSA) - SASSARI, 24 OTT - Trenta ospiti della casa di riposo per anziani Rsa Smeralda di Padru sono risultati positivi al coronavirus. Lo comunica il sindaco del paese gallurese, Antonio Satta.

"A seguito di comunicazione ufficiale ai nostri uffici, da parte della Rsa di Padru, vi informo, purtroppo, della presenza di 30 casi di positività fra i pazienti ricoverati in struttura. Sarà mia premura - afferma il sindaco - tenere aggiornata la popolazione non appena perverranno eventuali altre notizie Si raccomanda di rispettare tutte le misure di prevenzione del Covid-19". (ANSA).