Covid: crescono contagi a Sassari, 29 ricoverati

(ANSA) - SASSARI, 22 OTT - Contagi da covid 19 in continua crescita a Sassari. Secondo i dati forniti oggi al sindaco Nanni Campus dal Dipartimento di Prevenzione, servizio Igiene e sanità pubblica della Assl Sassari, in città le persone positive al virus sono 264, di cui 29 ricoverati in ospedale.

Dati cresciuti sensibilmente rispetto a quelli diffusi ieri da Campus, nel corso di una conferenza stampa, in cui aveva parlato di 236 positivi, di cui 23 ricoverati.

Il numero di positivi in quarantena al proprio domicilio è passato da 213 a 235, mente quello dei ricoverati fra i residenti in città è cresciuto da 23 a 29. Sempre secondo le cifre diffuse da Palazzo Ducale, il 19 ottobre le persone contagiate erano 176, di cui 20 ricoverate; il 20 ottobre erano 213 di cui 23 ricoverate, e il 21 ottobre 241 di cui 26 ricoverate. (ANSA).