Col furgone contro un rimorchio in sosta, muore 55enne

Nuovo incidente mortale nelle strade sarde: stavolta il fatto è accaduto nella zona industriale di Siniscola. Un autotrasportatore, Gianni Cherchi, 55 anni ha perso la vita alla guida di un furgone che è andato a schiantarsi contro un rimorchio parcheggiato sul ciglio della strada. L'uomo, dipendente della ditta Derichebourg, stava percorrendo un tratto di strada rettilineo quando, forse per una distrazione, ha perso il controllo del mezzo. L'impatto è stato violentissimo, il 55enne è morto sul colpo. La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita: sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siniscola, i vigili del fuoco e il 118.