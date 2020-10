Sabbia e conchiglie in valigia, multati turisti a Cagliari

Tre turisti multati, oltre 1.500 tra conchiglie e pietre sequestrate e un chilo e mezzo di sabbia finito sotto chiave. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza sui turisti in partenza dalla Sardegna.

In questo caso nella rete sono caduti due tedeschi di 49 anni e un inglese di 45. I due turisti provenienti dalla Germania, fermati in due momenti diversi, trasportavano il primo 148 conchiglie, 29 pietre e 960 grammi di sabbia tutto prelevato nelle spiagge di Cagliari. Mentre il secondo nascondeva nella valigia 1.234 conchiglie raccolte a Solanas, sulla costa sud orientale dell'isola.

Il turista inglese, invece, nascondeva 107 pietre, 17 conchiglie e un sacchetto che conteneva mezzo chilo di sabbia. Tutto era stato prelevato sempre nelle spiagge di Cagliari.

Ora per i tre turisti scatteranno multe di 3mila euro ciascuno.