Covid: durante lockdown giù costi energia e assicurazioni

In media, i cagliaritani pagano 693 euro all'anno per l'energia, più di 343 euro per l'Adsl, fra i 275 e i 462 euro per assicurare auto e moto. Sono le spese domestiche dopo i mesi di lockdown causa Covid registrate nel sud Sardegna: i dati sono stati diffusi in occasione dell'apertura della nuova sede nella città metropolitana di Cagliari e del primo Facile.it Store in Sardegna. Guardando l'andamento delle tariffe delle assicurazioni auto emerge che a partire da aprile, causa lockdown, le tariffe sono crollate anche nell'isola, per poi tornare a salire gradualmente da maggio in poi. I dati dell'Osservatorio di Facile.it, a settembre 2020 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Cagliari occorrevano, in media, 462,49 euro, vale a dire il 4,67% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.

Prendendo invece in considerazione il consumo energetico medio annuo di una famiglia residente in provincia di Cagliari, la spesa media mensile rilevata nei primi 9 mesi del 2020 è stata pari a circa 41,34 euro, il 7% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La diminuzione dei costi è dovuta principalmente al calo del prezzo delle materie prime che, durante i mesi di lockdown, ha raggiunto livelli minimi. E niente paura se le tariffe del mercato tutelato da ottobre 2020 sono salite addirittura del 15,6%: il risparmio conseguito nei primi mesi dell'anno è sufficiente a compensare i rincari e, a parità di consumi, il saldo finale, pari a 497 euro, sarà comunque inferiore rispetto al 2019, con un risparmio complessivo di circa 40 euro a famiglia.

Guardando infine ai costi legati alla telefonia fissa (voce e ADSL) e mobile, non ci sono grosse variazioni rispetto a quelli rilevati pre-Covid. Sul fronte delle tariffe di Internet Casa, la spesa media mensile sostenuta dalle famiglie cagliaritane che hanno attivato un contratto nel 2020 è stata pari a 28,60 euro, per un totale annuo pari a 343 euro, valore in linea con quello rilevato nel 2019. Poche variazioni anche per mutui e prestiti personali: il Covid non ha cambiato quasi nulla.