Turismo: non solo spiagge,Arzachena punta su sport e cultura

Arzachena investe su sport all'aria aperta e patrimonio archeologico per ampliare la propria offerta turistica. Sino al 16 ottobre la città gallurese sarà al Ttg Travel Experience di Rimini, mentre dal 19 al 22 novembre parteciperà alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum. Secondo un imperativo che l'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ragnedda si è data sin dall'inizio, l'obiettivo è andare oltre l'idea che la Costa Smeralda sia il solo prodotto turistico del territorio di Arzachena, costruendo nuovi circuiti e proponendosi a nuovi mercati, sempre più differenziati e specializzati.

È il caso del duplice appuntamento alla fiera internazionale di Rimini, dove Arzachena si presenterà con due stand. Nel padiglione principale i riflettori saranno puntati sul patrimonio naturalistico, mentre nel padiglione "Be Active" ci si focalizzerà sull'outdoor. Natura e sport, ma non solo, perché Arzachena intende portare a Paestum il proprio patrimonio storico e archeologico.

"Abbiamo scelto queste due fiere per promuovere il territorio, affiancando la partecipazione a eventi del genere alle campagne sui social media, la realizzazione di nuovo materiale multimediale e l'ospitalità di eventi internazionali, come è stato di recente per la World Cup di Triathlon - spiega Cristina Usai, vicesindaca e assessora del Turismo - Sport e archeologia sono motivazioni di viaggio che alimentano i flussi turistici in primavera e autunno, quando Arzachena offre il meglio anche lontano dalle sue famose spiagge - prosegue - oggi investiamo in questi due appuntamenti per ampliare le relazioni con tour operator, enti e compagnie di viaggio, l'obiettivo in prospettiva è un piano di comunicazione sempre più incentrato sui new media e le partnership con grandi aziende".