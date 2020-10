Tennis: giovani da 10 nazioni in Sardegna per avvio carriera

Ventisei giovanissimi tennisti - tra loro anche due sardi - provenienti da 10 nazioni d'Europa inseriti in un programma internazionale per il ciclo della scuola superiore e per una preparazione di alto livello. Soggiorneranno al Forte Village per tre anni nell'ambito del progetto Little Tennis Champions. Sono tutti quattordicenni: hanno ricevuto una borsa di studio per perfezionare il loro talento. "Un'iniziativa davvero meritoria", ha sottolineato il sindaco Paolo Truzzu all'incontro di questa mattina al Palazzo Civico di Cagliari con Simone Bongiovanni della Tennis Foundation, la fondazione italiana che sta portando avanti il progetto benefico.

Al termine del ciclo di studi secondario - ha spiegato Bongiovanni - attraverso una competizione tennistica interna, verranno selezionati 8 allievi che saranno avviati alla carriera professionistica nei circuiti ITF, ATP, WTA. Tennis Foundation, in sinergia con i propri sponsor, provvederà a dotare i ragazzi di un team di supporto per consentirgli di partecipare alle competizioni internazionali e ne finanzierà integralmente il percorso". Per gli altri 18 un "avviamento al lavoro o agli studi universitari". A causa del Covid-19, per le selezioni dei 26 che faranno parte della Little Tennis Champions bisognerà però aspettare il 2021.