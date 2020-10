Caccia: domenica 18 riapre per lepre e pernice sarda

Domenica 18 ottobre si riapre la caccia alla lepre e alla pernice sarda, che era stata fermata giovedì scorso dal Tar Sardegna per mancanza del parer dell'Ispra. Ora che questa documentazione è stata acquisita agli atti, il Comitato faunistico regionale ha deciso di dare un nuovo via libera al prelievo con carniere aumentato a 2 pernici rispetto a una prevista inizialmente e una lepre. Il calendario venatorio per la caccia a lepri e pernici prevedeva l'apertura domenica 11, ma i giudici amministrativi avevano bloccato tutto dando ragione al ricorso presentato dalle associazioni ambientalista ed ecologiste. "Ora però - afferma Tore Piana del Centro studi agricoli - la Regione provveda a modificare la legge 23 del 2008 abolendo gli ambiti territoriali di caccia e prevedendo i ripopolamenti nei territori delle due specie autoctone di selvaggina con l'utilizzo dei circa 900.000 euro che da anni vengono incassati dalla Regione".