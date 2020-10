"Sostenete la cultura", appello a riapertura Lirico Cagliari

"Sostenete la cultura, perché in questo Paese "sembra che se ne stiano scordando". Un accorato appello rivolto dal direttore Massimo Zanetti agli spettatori ha chiuso ieri sera al Teatro Lirico di Cagliari il concerto che ha dato il via a "Autunno in Musica 2020". Il direttore d'orchestra ha voluto innanzitutto esprimere al pubblico "la gioia di essere nuovamente in sala per fare musica dal vivo dopo otto mesi di chiusura".

Un momento toccante a conclusione di una serata caratterizzata dalla felicità del rientro a teatro e dal senso di spaesamento di fronte a una platea semi-deserta per il rispetto delle norme di contenimento del Covid. In questo altalenare di emozioni e un protocollo rigoroso per la sicurezza di artisti, lavoratori e pubblico, ieri sera il sipario del Teatro Lirico di Cagliari si è alzato sulla nuova Stagione tra le note della "Classica" di Prokof'ev, la Nona Sinfonia di Šostakovič, e una altrettanto applaudita prima assoluta de Le Troiane, cantata per soprano, coro e orchestra di Gabriele Cosmi, commissionata dal Teatro Lirico, con il soprano solista Joo Cho, giovane artista coreana al suo debutto a Cagliari.

Un concerto "sold out" - con i soli 200 spettatori ammessi su un totale di 1600 posti - per questo momento attesissimo dagli appassionati. I pochi fortunati hanno potuto assistere a un gran concerto nel luogo ideale, in un teatro pensato appositamente per accogliere le grandi opere e composizioni. La "prima" di Autunno in Musica 2020" è stata accompagnata oltre che dal protocollo rigoroso per la sicurezza di artisti, lavoratori e pubblico, dall'atmosfera e i rituali di una serata al Lirico e il bel colpo d' occhio sul palcoscenico popolato da Coro e Orchestra in gran forma, diretti dalla mano esperta di Massimo Zanetti. Applausi intensi, calorosi, liberatori sono stati rivolti alle masse stabili del Lirico e al direttore che sempre in condizioni precarie legate alle norme di sicurezza, è riuscito con un programma difficile a rendere bene amalgamato il suono di Coro e Orchestra. Questa sera alle 19 si replica.