Furgone contro un tir sulla 131 a Paulilatino, un morto

Incidente stradale mortale questa mattina lungo la Statale 131, all'altezza del bivio per Paulilatino. Un giovane ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, una è grave.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 120 della Carlo Felice. Per cause non ancora accertate si sono scontrati un furgone con alla guida la vittima, un 25enne, e un autoarticolato. Coinvolta anche un'auto.

L'impatto è stato violentissimo. Il giovane a bordo del furgone è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Oristano, la polizia stradale e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.

I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno di loro è grave. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.