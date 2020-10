Covid: test sierologici in palazzo giustizia a Cagliari

In Tribunale a Cagliari si stanno raccogliendo le adesioni per i testi sierologici che si terranno nei prossimi giorni. La Procura, invece, li ha già fatti oggi quasi tutti e, tra magistrati e cancellieri, nessuno sarebbe risultato positivo al Covid-19. Il condizionale è d'obbligo perché ancora non si hanno notizie ufficiali, ma nel palazzo di giustizia il clima si è rasserenato dopo la notizia filtrata ieri di tre avvocati che hanno scoperto di essere positivi al virus.

Uno di loro, un penalista, aveva fatto sapere di essere stato presente in un'aula delle udienze preliminari il 24 settembre, rendendo così possibile l'attivazione delle procedure per risalire a tutta la catena delle persone che aveva incontrato quel giorno. Nessuna di queste sarebbe risultata positiva. In queste settimane avvocati, giudici e cancellieri hanno lavorato regolarmente: all'interno del palazzo di giustizia sono attive tutte le norme per il distanziamento e la sanificazione.