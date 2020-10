A Porto Torres E-Distribuzione ridisegna la rete cittadina

(ANSA) - PORTO TORRES, 06 OTT - Addio a Porto Torres alla vecchia cabina elettrica che sorge al centro dell'incrocio tra via Antonelli e via Sassari. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha avviato i lavori di abbattimento della struttura.

I lavori, che si concluderanno entro ottobre, fanno parte di un accordo siglato nel 2018 col Comune di Porto Torres, che prevede la demolizione della cabina per consentire la valorizzazione dell'area, l'interramento e il finanziamento della linea di media tensione di Capo Falcone, all'Asinara, e il rifacimento della cabina secondaria di via Principe di Piemonte, in una zona a forte frequentazione turistica.

Quest'ultima attività è ormai conclusa ed E-Distribuzione ha colto l'occasione per un restyling anche dal punto di vista tecnologico, modificando alcuni quadri e migliorando la qualità del servizio.

"Siamo soddisfatti perché stiamo portando a compimento un altro dei punti dell'accordo con il Comune - commenta Enrico Bottone, responsabile area Nord Ovest di E-Distribuzione - accordo che va nella direttrice del miglioramento della qualità del servizio, della vicinanza al territorio e della sostenibilità ambientale".

