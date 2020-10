Lirico Cagliari: a Bonaria concerto per Isola di Musica 2020

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - L' Ensemble di fiati e percussioni del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Fabrizio Ruggero, sarà protagonista venerdì 2 ottobre, alle 20.30, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari.

Il concerto si inserisce all'interno della rassegna "Un'Isola di Musica 2020". Apprezzato e giovane direttore sardo, Ruggero ha spesso collaborato con i complessi stabili cagliaritani nell'attività musicale rivolta soprattutto ai giovani e alle scuole.

In programma Suite in Si bemolle maggiore per fiati di Richard Strauss, Fanfare for the Common Man di Aaron Copland, Serenata per fiati, violoncello e contrabbasso di Dvořák.

La serata in musica, realizzata in collaborazione con il Comune di Cagliari, rientra nei festeggiamenti per il 650/o anniversario del ritrovamento della cassa contenente il venerato simulacro della Vergine, tuttora custodito nel Santuario.

Ingresso libero a partire dalle 20 sino ad esaurimento dei posti disponibili. (ANSA).